Самый тяжелый пациент имеет 90% ожогов тела, сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Четверо подростков, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Самый тяжелый пациент имеет 90% ожогов тела, сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин во "ВКонтакте".

"Четверо юношей из Чувашии поступили в ожоговый центр ПИМУ. <...> Ребятам по 16 лет, одному 17. Самый тяжелый пациент - 90% ожогов тела, 60 из которых - глубокие. У троих пострадавших - 70, 60 и 23% ожогов тела. У всех - термоингаляционные травмы, состояние тяжелое, ожоговый шок. Все находятся в состоянии медикаментозного сна, на ИВЛ", - написал Карякин.

Он отметил, что подростки пострадали 8 августа около 17:00 мск. "Уже в 20:00 мск наши специалисты проконсультировали коллег из республиканской клинической больницы Чувашии, куда и были доставлены пострадавшие, скорректировали лечение. Все это время остаемся на связи и в час ночи принимаем решение о транспортировке пациентов в Университетскую клинику ПИМУ", - написал Карякин.

Координирует процесс, по его словам, Минздрав РФ.

Как сообщала прокуратура Чувашии, 8 августа автомобиль марки ВАЗ-2110 с прицепом, в котором находились в том числе несовершеннолетние, проезжал по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары. В прицепе также находились тримеры для покоса травы. В ходе движения произошло возгорание прицепа.