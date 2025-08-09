Раненым своевременно оказали медицинскую помощь, отметил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили осколочные ранения в результате атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани. Медики оказали им помощь, сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

"Четыре человека пострадали [в результате атаки БПЛА сегодня днем], у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки повреждены семь домов и шесть автомобилей. Глава района отметил, что городские службы оперативно выезжают на места ЧП для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, находившаяся в этот момент в машине. 9-10 августа в городе из-за беспилотной опасности отменены все массовые мероприятия.

Атаки БПЛА на Краснодарский край продолжаются второй день, 8 августа вводились ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика. В субботу губернатор региона сообщил, что в результате атак были повреждены несколько домовладений, школа и линия электропередачи в разных районах Кубани.