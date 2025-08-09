В ДТП с участием автобуса и микроавтобуса в Кировской области пострадали шесть человек

Двоих человек доставили в медицинское учреждение

КИРОВ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы при столкновении автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса "Луидор" в Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону.

"9 августа 2025 года в 18 часов 15 минут на автодороге Киров - Стрижи - Оричи на повороте в мкр. Лянгасово г. Кирова произошло столкновение автобуса ЛиАЗ городского маршрута №101 и автомобиля ГАЗ "Луидор". В результате происшествия получили травмы водитель и пять пассажиров автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия.