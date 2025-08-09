При аварии в Ростовской области погиб человек

Еще двое, включая ребенка, пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Два человека, включая несовершеннолетнего, пострадали в аварии в Зерноградском районе Ростовской области, их госпитализировали. Еще один человек погиб, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"На территории Зерноградского района водитель, управляя автомобилем "Ауди", при выполнении маневра обгона попутно движущегося транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб, его двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших доставили в больницу.