Пострадавших нет, отметили в Горьковской железной дороге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Паровоз в составе пригородного туристического поезда сошел с рельсов в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

"Сегодня, 9 августа, в 18:10 на перегоне Арзамас-1 - Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904 сообщением Арзамас - Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд.

"Пассажирские вагоны с другим локомотивом вернули на ст. Арзамас-1. Оттуда поезд снова отправится по маршруту. На движение других пассажирских поездов произошедшее не влияет", - говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.