ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки восемь раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) совершены восемь вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Никитовском районе Горловки при атаке украинского ударного БПЛА пострадал мужчина 1946 года рождения, а в Дзержинске из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1985 года рождения.