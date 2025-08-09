В Нижнем Новгороде под обломками рухнувшего гаража погиб шестилетний ребенок

Инцидент произошел на улице Раевского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Шестилетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде под обломками рухнувшего заброшенного гаража. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по области.

"На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Тело ребенка извлекли из-под завалов.

По факту гибели шестилетнего мальчика возбудили уголовное дело, сообщает в своем Telegram-канале СУ СК России по региону.

"По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

"В настоящее время следователем СК России проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнило ведомство.

В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлен комментарий СУ СК России по региону.