Полковника запаса Юрия Убогого в рамках рассмотрения этого же дела приговорили к 1,5 года колонии условно

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военный суд в Москве приговорил к 2,5 года колонии условно генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина, признав его виновным по уголовному делу о служебном подлоге и особо крупной растрате. Как говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС, полковник запаса Юрий Убогий получил 1,5 года условно.

"Назначить Галимуллину Анвару Фауизовичу наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и испытательным сроком 3 года. Срок наказания [в отношении осужденного] считать условным", - говорится в приговоре.

Так же там указывается, что полковник запаса Юрий Убогий в рамках рассмотрения этого же дела о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ) приговорен к 1,5 года колонии условно, с аналогичными испытательным сроком и штрафом.

Кроме того, обоим осужденным на два года судом запрещено занимать руководящие должности. Галиуллин и Убогий в момент оглашения приговора находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.