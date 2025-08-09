Еще трое пострадали, сообщила прокуратура республики

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП в Высокогорском районе Татарстана. Еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали, сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, у села Чепчуги водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Creta. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались на месте: пассажир и водитель отечественного автомобиля", - говорится в сообщении.

Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы.