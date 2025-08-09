Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Водитель, управляя гидроциклом с двумя пассажирами, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в Ивановской области. От полученных ранений пассажиры скончались, возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования, сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области. Вечером 9 августа 2025 года судоводитель, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области. В результате инцидента пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия. Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ярославским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

"Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавили в ведомстве.