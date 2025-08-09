Шесть из них были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 31 афтершок, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Камчатскому краю.

"За сутки произошел 31 афтершок. В населенных пунктах ощущалось шесть из них", - сообщили в экстренных службах региона.

Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса, добавили в региональном МЧС. В населенных пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла.

Продолжается активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не приближаться к Авчинскому и Ключевскому вулканам.