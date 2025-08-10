Жителям рекомендовали в случае пеплопада оставаться в помещениях, плотно закрывать двери и окна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 10 км зафиксирован на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Возможно выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10 000 м при высоте самого исполина - 4 750 м. Ключевскому вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути следования находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, там не исключается незначительное количество пепла. Кроме того, не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в других населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа при изменении направления ветра.

Спасатели настоятельно рекомендуют в случае пеплопада в населенных пунктах оставаться в помещениях, плотно закрывать двери и окна. В случае необходимости передвигаться по улицам в средствах индивидуальной зашиты. Если пепел начнет проникать в жилища, рекомендуется надеть респираторы или маски, пропитанные содовым раствором.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что продолжается активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.