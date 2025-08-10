В Казахстане эвакуировали сломавшего ногу россиянина с горы на юге страны

Для эвакуации был использован вертолет ЕС-026, сообщили в МЧС республики

АЛМА-АТА, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали сломавшего ногу россиянина с горы в Алма-Атинской области Казахстана.

"В Алма-Атинской области, на перевале Гляциологов (высота 3 940 м), участник группы из четырех туристов, следовавшей по маршруту 3 категории сложности, получил травму ноги. Связь с группой отсутствовала - телефоны были разряжены, информацию передали встреченные туристы <...>. Спасатели дошли до гражданина РФ 1984 г. р. с предварительным диагнозом перелом голеностопа и сильным отеком ноги <...>. Для эвакуации был привлечен вертолет ЕС-026", - говорится в сообщении казахстанского МЧС.

Россиянин был доставлен в аэропорт пригорода Алма-Аты, откуда его передали бригаде Центра медицины катастроф и направили в больницу мегаполиса, проинформировали в ведомстве.