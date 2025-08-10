Напавшие на "Крокус" террористы использовали виртуальные сим-карты

Они использовались для связи между членами террористического сообщества

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Участники террористического объединения "Вилаят Хорасан" (является структурным подразделением запрещенного в РФ "Исламского государства") приобретали вирутальные сим-карты для связи друг с другом. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Членами террористической организации "Вилаят Хорасан" с целью соблюдения мер конспирации в осуществлении террористической деятельности приобретались виртуальные сим-карты, которые использовались для связи между членами террористического сообщества, в том числе для регистрации аккаунтов в мессенджере Telegram. Так, со счета Курбонова Д. Б. оплачено приобретение у сервиса OnlineSim виртуальных сим-карт 30.01.2024 и 10.02.2024, со счета Юсуфзоды Я. Д. оплачено приобретение у сервиса OnlineSim виртуальных сим-карт 28.02.2024 и 20.03.2024.", - говорится в материалах.

При этом, как отмечается в деле, злоумышленники также пользовались и обычными сим-картами, которые они покупали в большом количестве.