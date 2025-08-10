Владимир Солодов отметил, что дополнительно проконтролировал, как проводится работа по обследованию жилых домов в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство России с просьбой ускорить выделение средств для расселения аварийного жилья, пострадавшего после землетрясения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обратился в правительство России с просьбой ускорить выделение федеральных средств для расселения камчатцев из аварийного жилья, пострадавшего в результате землетрясения. Дома, уже включенные в программу расселения, будем сдвигать на более ранние сроки. Поставил задачу в первую очередь провести углубленный этап обследования аварийных домов для определения наиболее пострадавших", - написал Солодов.

Он отметил, что 10 августа дополнительно проконтролировал, как проводится работа по обследованию жилых домов в Петропавловске-Камчатском. По мнению главы региона, результаты осмотров должны быть максимально открыты для людей.