Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Силы ПВО обнаружили и уничтожили 6 БПЛА в Тульской области ночью с субботы на воскресенье. В результате атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона уничтожили еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.