Оба участника аварии доставлены в больницу

САМАРА, 10 августа. /ТАСС/. Два гидроцикла столкнулись в Самарской области, в больницу доставлены два человека. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, <…> в протоке Воложка Рождественская [в Самарской области] столкнулись два гидроцикла. Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).