По одной из версий, женщина могла убить своих детей и себя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Тела двух малолетних детей и их 49-летней матери обнаружили при вскрытии квартиры в одном из домов в Екатеринбурге. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

"Утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры дома по улице Бардина в Екатеринбурге обнаружены тела двух малолетних детей (9-летнего мальчика и 3-летней девочки), а также их 49-летней матери. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних)", - сказал Шульга.

По его словам, по поручению руководства СУ СК России по Свердловской области на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей районного следственного отдела и третьего отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального следственного управления. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении членов семьи.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, первые сведения о происшествии поступили от бабушки погибших детей в 06:48 (04:48 мск). "Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров". <...> Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено", - сказал он.

По словам Горелых, мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья характеризовалась положительно, на учете в ПДН полиции, а также на психиатрическом учете не состояла. Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад.

"По одной из версий, женщина могла убить своих детей и в дальнейшем свести счеты с жизнью. Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются представителями МВД и СК в ходе совместного начавшегося разбирательства ", - отметил полковник Горелых.