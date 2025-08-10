В Ростовской области в зоне поврежденных домов после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС после атаки БПЛА в зоне повреждения жилых домов в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Коваленко.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о том, что в результате атаки БПЛА на Миллеровский и Чертковский районы Ростовской области выбиты стекла в нескольких жилых домах.

"Сегодня ночью атака БПЛА была отражена в Миллеровском районе. В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба", - написал Коваленко в Telegram-канале.