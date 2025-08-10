Экс-замглавы Центра поддержки при МЭР обвиняют в мошенничестве

Андрею Шестакову, в частности, вменяют хищение 28 млн рублей, предназначенных для оплаты госконтрактов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бывший первый заместитель руководителя ФКУ "Центр поддержки" при Минэкономразвития РФ Андрей Шестаков обвиняется в хищении 28 млн рублей, предназначенных для оплаты госконтрактов, а также в получении взятки в размере 3 млн рублей и легализации преступных доходов. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Шестаков А. А. обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). Общая сумма ущерба по эпизоду, связанному с мошенничеством, составляет 28 млн рублей ", - говорится в материалах дела.

Как следует из материалов, Шестаков присвоил 28 млн рублей, выделенных на оплату работ по обслуживанию правительственного корпуса в деловом центре Москва-Сити. Работы, в частности, касались очистки потолков от пыли и ухода за парковочной зоной. Средства должны были поступить исполнителям госконтракта - индивидуальным предпринимателям, привлеченным в качестве подрядчиков.

Процесс по делу Шестакова проходит в Пресненском суде Москвы. На одном из слушаний руководители подрядных организаций заявили, что получили причитающиеся им выплаты в полном объеме. Сам Шестаков заявил, что заключение договора с субподрядчиком, принятие и оплата оказанных услуг не входило в его должностные полномочия: работы принимала экспертная комиссия, созданная в соответствии с законом о контрактной системе.

В рамках дела также рассматривается эпизод, связанный с получением Шестаковым взятки. По версии следствия, предприниматель Денис Макаршин передал ему 3 млн рублей за содействие в заключении контракта между АО "Управление служебными зданиями" и компанией Макаршина. Последний дал признательные показания и уголовное дело в отношении него о даче взятки было прекращено Мещанским СК в связи с раскаянием.