Белгородскую область за сутки атаковали 76 беспилотников

Территории четырех муниципалитетов региона были обстреляны 10 раз

БЕЛГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки 10 раз обстреляли территорию четырех муниципалитетов Белгородской области и атаковали ее 76 БПЛА. Наиболее трагичные последствия имели атаки на Борисовский район, следует из сводки, опубликованной в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

"В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Байцуры, Березовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В поселке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень", - написал глава региона, отметив, что еще один раненный накануне житель поселка продолжает лечение амбулаторно.

В Борисовке повреждены три частных дома, в Березовке - один, а в Байцурах частный дом уничтожен огнем, также сообщил Гладков. В селе Хотмыжск беспилотник повредил инфраструктурный объект связи.

Краснояружский район подвергся шестью обстрелам с применением 22 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит, в районном центре поврежден грузовой автомобиль. В хуторе Дубровка Валуйского округа повреждена ЛЭП, в селе Казинка - коммерческий объект, частный дом, административное здание предприятия и грузовой автомобиль, в селе Двулучное - линия электропередачи и частный дом, в хуторе Леоновка - два дома. Дважды обстрелян с применением шести боеприпасов и атакован семью беспилотниками Грайворонский округ - в Грайвороне и селе Головчино повреждены ЛЭП, в селе Замостье - два частных дома, по одному автомобилю в том же Замостье и хуторе Масычево.

По Белгородскому району было выпущено пять боеприпасов и восемь БПЛА, два из которых сбито. В районе хутора Церковный вследствие атаки дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, в настоящий момент он продолжает лечение в больнице. В самом хуторе повреждено помещение сельхозпредприятия, в селе Нечаевка - частный дом, в селе Бессоновка - два автомобиля. В Шебекинском округе подавлены атаки 10 из 14 выпущенных беспилотников - в Новой Таволжанке ударом дрона поврежден социальный объект.

Инфраструктурный объект связи поврежден в селе Грушевка Волоконовского района. Атаки на Красногвардейский район, Алексеевский муниципальный и Старооскольский городской округа не имели последствий.