В Дагестане в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали в аварии и доставлены в больницу

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Предварительно, два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Тарумовском районе Дагестана, сообщает МВД региона.

"На 258-м километре автодороги Астрахань - Махачкала в Тарумовском районе водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась. Машина полностью сгорела. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta скончались на месте происшествия. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Lexus доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, число и личности участников автоаварии выясняются.