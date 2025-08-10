Речь идет о ландшафтном пожаре в микрорайоне Васильевка

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Возгорание на территории природного заповедника в Ялте ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:00 мск ландшафтный пожар в МО Ялта, микрорайон Васильевка, ликвидирован на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Глава Ялты Янина Павленко добавила, что причиной пожара в заповеднике стал удар молнии в дерево.

Сухая растительность загорелась на открытой территории природного заповедника в Ялте 9 августа на площади 2 га. К тушению привлекали авиацию МЧС России. В МЧС отмечали, что тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой.