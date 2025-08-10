На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась трава возле ж/д путей

Возгорание произошло на окраине города Крымска

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание сухой травы возле железной дороги на окраине города Крымска в Краснодарском крае, которое возникло в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Обломки беспилотников обнаружили в Славянском и Крымском районах. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения, в результате погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. Работают экстренные и специальные службы.