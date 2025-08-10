На Кубани пожарные потушили возгорание травы после падения обломков БПЛА

Пожар начался на окраине Крымска рядом с железной дорогой

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание сухой травы возле железной дороги на окраине города Крымска в Краснодарском крае, которое возникло в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали о том, что обломки беспилотников обнаружили в Славянском и Крымском районах Кубани. На окраине города Крымска рядом с железной дорогой произошло возгорание сухой травы.

"[Пожар] ликвидировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения, в результате погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет.