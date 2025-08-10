При уничтожении БПЛА в Калужской области повредило балкон многоэтажки

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Жуковского района, сообщил губернатор Владислав Шапша

КАЛУГА, 10 августа. /ТАСС/. Остекление балкона повреждено взрывной волной при уничтожении БПЛА в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В одном из населенных пунктов Жуковского района в ходе уничтожения БПЛА взрывной волной повреждено остекленение балкона многоэтажного жилого дома. Пострадавших нет. Администрацией района будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа", - написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 10 БПЛА над Калужской областью в период с 15 до 18 часов мск. Шапша уточнил, что беспилотники, помимо упомянутого выше, без последствий были ликвидированы над территориями Людиновского, Кировского, Думиничского, Юхновского, Боровского, Ферзиковского районов.