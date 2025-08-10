Ситуация находится под контролем, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн

СЫКТЫВКАР, 10 августа. /ТАСС/. Режим опасности в связи с полетами беспилотников снят в Республике Коми. Службы безопасности сработали оперативно и профессионально, аэропорт Ухты возобновил работу, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

"В связи с полетами беспилотных летательных аппаратов в Ухтинском районе сообщаю: пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем. Службы безопасности сработали оперативно и профессионально. В настоящее время проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона. Режим опасности снят. Аэропорт Ухты возобновил работу", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

Ранее представитель Росавиации сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ухты.