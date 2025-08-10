Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, указали в оперштабе региона

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание травы возле автозаправочной станции (АЗС) в Темрюке Краснодарского края, возникшее после падения обломков БПЛА . Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв. м. В настоящее время пожар локализован", - говорится в сообщении.

Фрагменты беспилотников обнаружили в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане, в Абинском районе они упали в поле в районе хутора Садовый, в Выселковском районе - в поле около села Новомалороссийского, в Анапе - в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов.

В результате инцидентов пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.