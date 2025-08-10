Второй получил ранение ноги

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Один полицейский погиб, второй получил ранение ноги в момент задержания поджигателя оборудования на железной дороге в Архангельской области. Поджигатель, неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, задержан, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"Установлен неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, причастный к совершению поджога релейного шкафа. Для задержания гражданина по месту жительства прибыли оперативные сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

Как сообщило следственное управление СК РФ по региону, злоумышленник - житель Коношского района Архангельской области. Региональными следственными органами СКР в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

По версии следствия, 10 августа три сотрудника полиции прибыли по месту жительства подозреваемого в поселке Коноша для производства обыска по ранее возбужденному уголовному делу, по которому фигурант отрабатывался на причастность к поджогу оборудования на железнодорожной станции. Подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному полицейскому и ранение второму.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.