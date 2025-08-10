В ГУ МВД по региону уточнили, что авария произошла на проспекте Кирова в Промышленном районе

САМАРА, 10 августа. /ТАСС/. Автомобиль врезался в световую опору в Самаре, в результате пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД по Самарской области.

"По предварительным данным, <…> 21-летний водитель ВАЗ-21102 <…> не обеспечил возможности постоянного контроля за движением автомобиля, допустил наезд на <…> [световую опору]. Водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди - госпитализированы", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что авария произошла на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары. По предварительным данным управления, водитель был лишен права управления транспортным средством, автомобиль снят с регистрационного учета.