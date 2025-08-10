В Карачаево-Черкесии в ДТП пострадали четыре человека

Среди них было двое детей

ЧЕРКЕССК, 10 августа. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в Карачаево-Черкесии в результате столкновения автомобиля с отбойником на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

"В Зеленчукском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека, двое из них - несовершеннолетние. По предварительной информации, сегодня в поселке Архыз водитель автомобиля ВАЗ-21101, 23-летний житель поселка Майский, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры 2008 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу.