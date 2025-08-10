На западе Белоруссии в ДТП погибли три человека

Еще пятеро, включая детей, госпитализированы

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Гродненской области на западе Белоруссии. Как сообщила пресс-служба МВД республики, еще пять человек, включая детей, госпитализированы.

"Сегодня около 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) в Слонимском районе на автодороге М-11 Слоним - Лида - граница Литвы 47-летний водитель автомобиля Renault, по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Mercedes под управлением 48-летнего мужчины", - говорится в тексте.

По данным ведомства, оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли. "Пять человек, в том числе дети, госпитализированы", - уточнили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.