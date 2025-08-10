Водитель получил черепно-мозговую травму, уточнил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольское под Белгородом, находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В районе села Никольское Белгородского района движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал водитель. Мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство повреждено", - написал глава региона в Telegram-канале.