МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Экстренные службы в Дербенте перешли в режим повышенной готовности из-за обильных осадков в республике.

"По поручению главы Дербента Ханлара Пашабекова все экстренные службы с 10 августа находятся в режиме повышенной готовности в связи с обильными дождями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется постоянный мониторинг ситуации, коммунальные бригады оперативно выезжают для устранения последствий непогоды.

По данным синоптиков, 10-11 августа в Дагестане ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 м/с. По информации ГУ МЧС России по Дагестану, в нескольких районах республики произошли сходы селей, смыты дороги регионального значения. 18 населенных пунктов остаются без электроснабжения.