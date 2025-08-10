Еще трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев

ТУЛА, 10 августа. /ТАСС/. ВСУ атаковали Тульскую область с применением 11 беспилотников, два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Миляев.

Губернатор отметил, что "вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников". Миляев также принес соболезнования родным и близким погибших и призвал жителей региона быть внимательными и осторожными, поскольку опасность атаки БПЛА сохраняется.