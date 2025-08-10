ЧП произошло на дороге Казань - Буинск - Ульяновск

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Авария с участием трех транспортных средств произошла в Татарстане, в результате погибли двое детей. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура республики.

По информации полиции, авария произошла на дороге Казань - Буинск - Ульяновск у села Шонгуты Апастовского района.

"По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Civic, который затем ударился в ехавший в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2110. В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Honda Civic <…> умерли", - говорится в сообщении.

По данным полиции, погибли мальчик и девочка. На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. По факту ДТП начата проверка.