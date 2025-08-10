В течение почти всего дня действовал режим опасности БПЛА

КУРСК, 11 августа. /ТАСС/. Ракетная опасность в течение минувших суток дважды объявлялась на всей территории Курской области и дважды - на территории отдельных муниципалитетов. Режим опасности БПЛА действовал в течение почти всего дня 10 августа, следует из сообщений регионального оперштаба.

Для всего региона предупреждение о ракетной опасности действовало с 07:41 до 10:50 мск и с 15:25 до 16:12 мск. На короткие отрезки в три минуты опасность объявлялась днем для Кореневского и Глушковского районов, вечером - только для Кореневского.

На протяжении почти всех суток, за исключением промежутка с 05:44 до 06:31 мск, на всей территории региона действовала опасность БПЛА.