Жителей призвали без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа после утреннего выброса на вулкане Ключевская сопка. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС

"На вулкане Ключевском произошел пепловый выброс на высоту 12 тыс. м. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути - поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключается выпадение пепла. Также при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населенных пунктах округа", - рассказали в ведомстве.

В случае пеплопада спасатели настоятельно рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.