Жителей призвали зайти в помещения и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 11 августа. /ТАСС/. Опасность непосредственного удара БПЛА объявлена в Бобровском и Бутурлиновском районах Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Бобровский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. <…> Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА", - написал он.

Гусев отметил, что в районах работают системы оповещения. Он призвал жителей зайти в помещения и отойти от окон.

Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.