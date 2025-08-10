На Камчатке за сутки зафиксировали более 50 афтершоков

Шесть из них были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 54 сейсмособытия. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За сутки произошли 54 афтершока. В населенных пунктах ощущалось шесть из них силой от двух до четырех баллов", - сообщили в ведомстве.

В пунктах временного размещения остаются 35 человек.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.