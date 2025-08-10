В Бурятии тушат два лесных пожара на площади 300 га

В ликвидации огня участвуют 26 человек

УЛАН-УДЭ, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют два возгорания, возникших в лесах Бурятии. Общая площадь пожаров составляет 300 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

"Утром 11 августа проводятся работы по тушению двух пожаров в Баунтовском эвенкийском и Прибайкальском районах. Общая площадь составляет 300 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки в республике был обнаружен один пожар в Прибайкальском районе, возникший из-за удара молнии. Ликвидировано возгорание в Баунтовском эвенкийском районе на площади 30 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. К устранению огня привлечены 26 человек.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.