Его приговорили к семи годам колонии

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил к семи годам исправительной колонии 36-летнего мужчину за покушение на убийство попутчика в поезде, который следовал из Новосибирска в город Болотное. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

"Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В июле 2024 года фигурант в поезде сообщением Новосибирск - Главный - Болотное нанес несколько ударов ножом потерпевшему в область жизненно важных органов", - говорится в сообщении.

Благодаря действиям пассажиров поезда фигурант не довел свои действия до конца. Болотнинский районный суд назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.