В ликвидации огня участвовали 28 человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Крупный лесной пожар общей площадью около 4,7 тыс. га потушили на Чукотке. Возгорание действовало около двух недель, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Лесной пожар ликвидирован примерно в 200 км от Билибино. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 4,7 тыс. га, к тушению привлекались 28 человек", - рассказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что в настоящий момент действующих лесных пожаров на Чукотке нет, но сохраняется действие особого противопожарного режима в Билибинском районе.

Пожароопасный сезон на Чукотке стартует в июне и завершается в октябре. Лесные пожары в регионе, как правило, имеют природное происхождение и возникают из-за сухих гроз. Тушение возгораний затрудняется их удаленностью и отсутствием за пределами населенных пунктов округа развитой дорожной инфраструктуры.