Площадь возгорания составила 400 кв. м

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в здании котельной рядом со складскими помещениями в Хабаровске составила 400 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Загорелось здание котельной, которая находится у складов по улице Зеленой. По этой улице расположены склады Wildberries. Пожарные подразделения реагировали по повышенному рангу.

"Угрозы для рядом стоящих складских помещений нет. Пожар локализован на площади 400 кв. м, ликвидировано открытое горение. Пламенем повреждена деревянная обрешетка кровли и стен под металлопрофилем железобенной постройки. В здании находится оборудование котельной, электроподстанции, иные хозяйственные помещения", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 28 человек и 8 единиц техники. Сейчас идет разбор конструкций кровли и стен для проливки скрытых очагов тления.