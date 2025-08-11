Во Владивостоке в ДТП с троллейбусом пострадали трое детей и один взрослый

Водитель общественного транспорта не справился с управлением и наехал на бетонный блок, сообщили в региональной прокуратуре

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Трое детей и женщина, ехавшие в троллейбусе во Владивостоке, получили травмы в результате ДТП - водитель общественного транспорта не справился с управлением и наехал на бетонный блок, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Пострадали трое детей и женщина. Медицинскую помощь пока оказывают на месте. По предварительной информации, у детей легкие повреждения, женщина получила более серьезный удар. Пока что о степени вреда говорить рано, точный характер повреждений установят специалисты после осмотра", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что авария произошла днем 11 августа в районе улицы Некрасовской. Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП.

"По результатам проверки будет дана оценка законности итогового решения. Особое внимание надзорное ведомство уделит вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров", - уточнили в пресс-службе.