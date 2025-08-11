Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя одного из органов исполнительной власти Хакасии приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за разглашение гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ.

"Приговором Верховного суда Республики Хакасия фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют место работы чиновника. По информации ФСБ, 36-летний чиновник в январе 2024 года разгласил третьим лицам, ставшую ему известной по работе секретную информацию. В результате чего был нанесен ущерб интересам государства в области обеспечения информационной безопасности.