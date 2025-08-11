Они вводились для обеспечения безопасности полетов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в регионе. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.