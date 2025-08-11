Фигурантка внесла сведения об отсутствии заболеваний у работника школьного пищеблока, ей отменили оправдательный приговор

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края добилась в суде отмены оправдательного приговора медицинскому регистратору, которая внесла сведения об отсутствии заболевания у работника школьного пищеблока. У женщины при этом был туберкулез, его вспышку зафиксировали в одной из школ Дальнегорска, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В июне 2025 года Дальнегорский районный суд оправдал медицинского регистратора Дальнегорской центральной больницы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Фигурантка внесла сведения об отсутствии заболеваний у работника школьного пищеблока. Позже диагноз подтвердили у 12 учащихся этой школы.

"Приморский краевой суд, согласившись с доводами апелляционного представления, отменил необоснованный оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение", - сообщили в прокуратуре Приморья.

По версии следствия, с декабря 2022 по октябрь 2023 года ИП Кононенко Ю. А. принял на работу в должности кухонного работника без документа, подтверждающего прохождение медкомиссии, женщину, имеющую диагнозы "туберкулез", "гепатит" и другие серьезные заболевания. Среди несовершеннолетних учащихся распространился туберкулез, диагноз подтвердился у 12 детей. Пострадавшие от заражения туберкулезом в школе № 17 Дальнегорска подали в суд 16 исков на возмещение вреда в общей сумме на 19 млн рублей.