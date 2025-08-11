В Приморье завели дело после ДТП с троллейбусом

В аварии пострадали трое подростков и женщина

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с троллейбусом, в котором пострадали трое подростков и женщина, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Приморью.

"С целью установления всех обстоятельств происшествия региональным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что пострадали женщина и трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Всем оказана медицинская помощь. Следователи СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.