В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение об опасности вводили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Позже тревогу отменили.

В то же время предупреждение об опасности ввели в Сумской области.

